يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف

يدخل "ليونيل ميسي" مهاجم وقائد نادي برشلونة مباراة اليوم أمام آيندهوفن في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وأمامه تحدي كبير لتحقيقه.

يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن التحدي يخص المنافسة على صدارة هدافي البطولة القارية هذا الموسم، والعودة مرة أخرى إلى التسجيل بعد الغياب عن الجولتين الماضيتين أمام إنتر ميلان ذهاباً وعودة، بعد سقوطه في مباراة إشبيلية ببطولة الدوري الإسباني وتعرضه لإصابة بكسر في الذراع الأيمن أجبرته على الغياب لمدة ثلاثة أسابيع عن الفريق.

يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف

البولندي "روبرت ليفاندوفسكي" مهاجم بايرن ميونيخ بعد تسجيله لهدفين في مباراة الأمس أمام بنفيكا، أصبح يتصدر قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف وتفوق على الأرجنتيني بفارق هدف وحيد، لذلك يسعى الأخير للعودة إلى التسجيل مرة أخرى لإستعادة قمة ترتيب الهدافين.

يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف

"ميسي" في أول جولتين من دور المجموعات أمام آيندهوفن وتوتنهام، نجح في تسجيل خمسة أهداف وقاد برشلونة لصدارة مبكرة لمجموعته الأوروبية الصعبة.

يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28-11 كورة لايف

اليوم، يلعب البلاوجرانا بدون أي ضغوط في مباراة اليوم بعد حسمه للتأهل برصيد 10 نقاط، لكن يهمه الحفاظ على الصدارة وتأكيد جدارته بها من خلال الفوز خاصة وأن الوصيف إنتر ميلان يمتلك حتى الآن سبع نقاط وقد ينقلب ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.