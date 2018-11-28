بومبيو: سنقدم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 131 مليون دولار

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.





وأوضح "بومبيو"، خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، أن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية مهمة لمواجهة الخطر الإيراني.



