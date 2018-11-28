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بومبيو: سنقدم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 131 مليون دولار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:42 م
بومبيو: سنقدم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 131 مليون دولار
مايك بومبيو
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أسماء العزب
 
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح "بومبيو"، خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، أن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية مهمة لمواجهة الخطر الإيراني.

وأشار إلى أن الصراع في اليمن سيتفاقم بدون دعم السعودية، منوها بأنه سيقدم مساعدات غذائية إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار.

المزيد عن: مساعدات مايك بومبيو غذائية اليمن 131 مليون دولار
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