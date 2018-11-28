بومبيو: سنقدم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 131 مليون دولار
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:42 مأسماء العزب
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
وأوضح "بومبيو"، خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، أن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية مهمة لمواجهة الخطر الإيراني.
وأشار إلى أن الصراع في اليمن سيتفاقم بدون دعم السعودية، منوها بأنه سيقدم مساعدات غذائية إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار.
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