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البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:44 م
البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع
أرشيفية
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وكالات
 
استهلت البورصة الأمريكية تداولات اليوم الأربعاء، على ارتفاع وسط آمال بالتوصل إلى هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال قمة مجموعة العشرين، وترقب المستثمرين كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)  حول أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 84.11 نقطة، أو ما يعادل 0.34 %، عند الفتح إلى 24832.84 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز المجمع بمقدار 9.28 نقطة، أو 0.35 %، إلى 2691.45 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 52.38 نقطة، أو 0.74 %، إلى 7135.08 نقطة عند الفتح.
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