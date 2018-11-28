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بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:43 م
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
برشلونة وايندهوفن
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عمرو عادل
 
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
نقدم إليكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وايندهوفن الهولندي اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 بالمجان على كافة الأقمار الصناعية، وذلك على ملعب فيليبس في مدينة إيندهوفن ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتصدر برشلونة قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وذلك بعد أن تمكن من الانتصار في المواجهات الثلاثة الماضية وتعادل وحيد، فيما يحتل ايندهوفن المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مما يعني فقدانه أمال للتأهل.
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
وكن لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين قد أنتهي فوز نادي برشلونة برباعية نظيفة في أول مباريات المجموعة وكان ليونيل ميسي سجل هاتريك في هذا اللقاء، بينما سجل الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الرابع.
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وايندهوفن
القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميز
CBC Sport HDAzerSpace 46°E11135أفقي27500
IRIB VarzichBadr 26°E11881أفقي27500
ARENA SPORTيوتلسات11512عمودي30000
RTSHot Bird 1310971أفقي29700
IDMAN TVAzerSpace 46°E11175أفقي27500
لقاء مرتقب ينتظره المشاهدين على مستوى العالم، حيث يسعى البلوجرانا إلى الفوز وضمان التأهل لدور الستة عشر، في حين يأمل ايندهوفن بتحقيق الانتصار لرد اعتباره بعد هزيمته في المواجهة الأخيرة التي جمعته ببرشلونة، والإبقاء على أمالة في التأهل للدوري الأوروبي، ويحتاج برشلونة  إلى نقطة واحدة فقط كي يضمن التأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر كأول للمجموعة بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى في الجولات القادمة.
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
ميسي تدرب مع فريق برشلونة في ايندهوفن وهو الأمر الذي يظهر  أكمال شفاءه من الإصابة التي تعرض لها، ومن المتوقع أن يشارك في المباراة كاملة بعد  غيابه عن أخر مباراتين مع الفريق في البطولة.

توقعات التشكيلة الرسمية للبلوجرانا هي، حارس المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سميدو، خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، آرثر، كوتينيو، ميسي، وفي الهجوم سواريز.
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
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