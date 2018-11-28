بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

نقدم إليكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وايندهوفن الهولندي اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 بالمجان على كافة الأقمار الصناعية، وذلك على ملعب فيليبس في مدينة إيندهوفن ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتصدر برشلونة قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وذلك بعد أن تمكن من الانتصار في المواجهات الثلاثة الماضية وتعادل وحيد، فيما يحتل ايندهوفن المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مما يعني فقدانه أمال للتأهل.

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

وكن لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين قد أنتهي فوز نادي برشلونة برباعية نظيفة في أول مباريات المجموعة وكان ليونيل ميسي سجل هاتريك في هذا اللقاء، بينما سجل الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الرابع.

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وايندهوفن

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500 IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500 ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000 RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700 IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي 27500 لقاء مرتقب ينتظره المشاهدين على مستوى العالم، حيث يسعى البلوجرانا إلى الفوز وضمان التأهل لدور الستة عشر، في حين يأمل ايندهوفن بتحقيق الانتصار لرد اعتباره بعد هزيمته في المواجهة الأخيرة التي جمعته ببرشلونة، والإبقاء على أمالة في التأهل للدوري الأوروبي، ويحتاج برشلونة إلى نقطة واحدة فقط كي يضمن التأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر كأول للمجموعة بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى في الجولات القادمة. بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر (Barcelona vs PSV) | ميسي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف ميسي تدرب مع فريق برشلونة في ايندهوفن وهو الأمر الذي يظهر أكمال شفاءه من الإصابة التي تعرض لها، ومن المتوقع أن يشارك في المباراة كاملة بعد غيابه عن أخر مباراتين مع الفريق في البطولة.

توقعات التشكيلة الرسمية للبلوجرانا هي، حارس المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سميدو، خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، آرثر، كوتينيو، ميسي، وفي الهجوم سواريز.