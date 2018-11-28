ملكة زرار: مساهمة المرأة في مصروف المنزل جهاد في سبيل الله

قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، إن المرأة العاملة تتخيل أنها تعمل لإثبات ذاتها، وأن زوجها ليس له دخل بها، وهذا غير صحيح، لافتة إلى أنه من ضمن البلاء الذي نعاني منه أننا نختار، فتقول له أنت لك القوامة والإنفاق.





وأضافت "زرار"، خلال حوارها ببرنامج "عم يتساءلون" على فضائية "ltc"، اليوم الأربعاء، أنه لو كان لها الأمر لكانت أصدرت قرار بعدم تشغيل أي مؤسسة للمرأة بمجرد أن تنجب، وأن تعتبر الدولة تربية أبناءها عمل فيه مساهمة للدولة، كنوع من الوظيفة الحكومية، مثلما حدث في فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة، مشددة على أنه في عدد من الدول الأوربية إجباري على المرأة تترك عملها خلال سن الحضانة للطفل.





وتابعت، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يجلس في بيته، فطرق الباب خادمة وقاله له هناك اثنين من الصحابيات، فدخلوا للنبي –صلى الله عليه وسلم-، فقالت له فاطمة زوجة عبد الله بن مسعود، يارسول الله، إن زوجي وابنه عندما كانوا يعملوا كانت تتصدق بأموال العمل الذي تعمله، بينما الآن دخلهم لايكفي، ويأخذوا من أموالي، فتبسم لها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قائلًا: "أعلى أنواع الصدقات"، مشددة على أن مشاركة الزوجة في مصروف المنزل جهاد في سبيل الله، مؤكدة أن أصعب جهاد هو جهاد النفس.



