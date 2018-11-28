"قرقاش": مقال بومبيو عن السعودية "في غاية الأهمية"

رأى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي عبر فيه عن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية يعتبر في غاية الأهمية، مؤكداً أن "السعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي".







وقال الدكتور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأربعاء: "ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأمريكي واضح وإيجابي".