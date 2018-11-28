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"قرقاش": مقال بومبيو عن السعودية "في غاية الأهمية"

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:38 م
قرقاش: مقال بومبيو عن السعودية في غاية الأهمية
انور قرقاش
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وكالات
 
رأى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي عبر فيه عن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية يعتبر في غاية الأهمية، مؤكداً أن "السعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي".



وقال الدكتور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأربعاء: "ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأمريكي واضح وإيجابي".



وأضاف "كما أن الموقف الأمريكي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، فإن الموقف العربي والخليجي أوضح، فالسعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعاً في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات".
المزيد عن: مقال مايك بومبيو غاية الأهمية تويتر السعودية الإمارات أنور قرقاش
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