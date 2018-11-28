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بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى دوري ابطال اوروبا اليوم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:37 م
بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى دوري ابطال اوروبا اليوم
برشلونة وايندهوفن
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عمرو عادل
 
بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى دوري ابطال اوروبا اليوم
مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر hd يلا شوت، حيث يستضيف نادي ايندهوفن الهولندي نظيره برشلونة بطل الليغا في الجولة الخامسة من منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء اليوم الأربعاء على ملعب فيليبس بمدينة وايندهوفن في مباراة يخوضها الفريقين بطموحات مختلفة
بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى دوري ابطال اوروبا اليوم
مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر
يبدأ توقيت مشاهدة مباراة برشلونة ضد ايندهوفن في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الرياض، وستنقل المباراة على قناة bein sport hd 1 مباشرة بتعليق، وسوف نضع لكم رابط مشاهدة البث المباشر للقاء يوتيوب قبل بداية المباراة بدقائق، في قمة أوروبية ساخنة.
بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى دوري ابطال اوروبا اليوم
بث مباشر مباراة برشلونة وايندهوفن
ويسعى نادي برشلونة لضمان الصعود المبكر للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يكفي الفريق تحقيق نقطة وحيدة من موقعة ايندهوفن  مساء اليوم لحجز أولى المقاعد في دور الستة عشر للبطولة كمتصدر للمجوعة، التي يأمل لاعبو الفريق وجماهيره الغفيرة تحقيقها هذا الموسم بعد الفشل المتكرر خلال السنوات الثلاثة الماضية، أما نادي ايندهوفن سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاثة.
بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى دوري ابطال اوروبا اليوم
عودة ميسي لقائمة برشلونة
يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة فريقه بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة إشبيلية بالجولة التاسعة من الليغا، والتي ابعدته عن عدة لقاءات كان أهمها مباراة الكلاسيكو الماضية أمام ريال مدريد، ومباراة الذهاب ضد الإنتر في دوري الأبطال، ويسعى النجم الأرجنتيني هداف النسخة الحالية من دوري الأبطال للمشاركة في مباراة الأربعاء وزيادة غلته التهديفية لأكثر من 5 اهداف.
بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى دوري ابطال اوروبا اليوم

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