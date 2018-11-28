أردوغان وترامب يتفقان على لقاء ثنائي في الأرجنتين

وأوضحت القناة أن أردوغان اتفق مع ترامب على إجراء لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.





وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" و "ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت الحدود الدولية لروسيا، في مسيرها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية.





ولم تستجب هذه السفن للمطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.