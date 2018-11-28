أردوغان وترامب يتفقان على لقاء ثنائي في الأرجنتين
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:35 موكالات
ذكرت قناة "تي آر تي" التركية، أن أردوغان بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوتر القائم في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، وأحاطه بمعلومات حول الاتصالين الهاتفيين الذين أجراهما مع الرئيسين الروسي والأوكراني.
وأوضحت القناة أن أردوغان اتفق مع ترامب على إجراء لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" و "ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت الحدود الدولية لروسيا، في مسيرها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية.
ولم تستجب هذه السفن للمطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.
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