يلا شوت الجديد .. مشاهدة برشلونة وايندهوفن بث مباشر كورة لايف HD Barcelona مجاناً عبر Bein Sport 3 HD Yalla Shoot

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بث مباشر مباراة برشلونة وبي اس في ايندهوفن بدون تقطيع

بث مباشر مباراة برشلونة وبي اس في ايندهوفن كورة اون لاين على الرغم أن المباراة ستكون قتالية اليوم وذلك بسبب أن الفريق الهولندي سيبذل قصارى جهده حتى يتمكن من الفوز فيها وخصوصًا بعد أن تمكن الفريق الإسباني من الفوز الساحق في مباراة الذهاب حيث استطاع أن يفوز في المباراة بأربعة أهداف بدون رد من الفريق الهولندي.

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وقد قام بإحراز الأهداف النجم البرشلوني والنجم الأول ليونيل ميسي الذي استطاع أن يحرز في تلك المباراة ثلاثة أهداف فيما استطاع النجم عثمان ديمبلي أن يحرز الهدف الرابع.





ولكن على الرغم من أن المباراة كانت قوية إلا أنها شهدت بعض الأحداث المؤسفة وأهمها طرد النجم الفرنسي والمدافع في الفريق الإسباني صامويل اومتيتي.