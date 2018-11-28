يلا شوت الجديد .. مشاهدة برشلونة وايندهوفن بث مباشر كورة لايف HD Barcelona مجاناً عبر Bein Sport 3 HD Yalla Shoot
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:34 معمرو عادل
يلا شوت الجديد .. مشاهدة برشلونة وايندهوفن بث مباشر كورة لايف HD Barcelona مجاناً عبر Bein Sport 3 HD Yalla Shoot
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يلا شوت الجديد .. مشاهدة برشلونة وايندهوفن بث مباشر كورة لايف HD Barcelona مجاناً عبر Bein Sport 3 HD Yalla Shoot
بث مباشر مباراة برشلونة وبي اس في ايندهوفن بدون تقطيع
بث مباشر مباراة برشلونة وبي اس في ايندهوفن كورة اون لاين على الرغم أن المباراة ستكون قتالية اليوم وذلك بسبب أن الفريق الهولندي سيبذل قصارى جهده حتى يتمكن من الفوز فيها وخصوصًا بعد أن تمكن الفريق الإسباني من الفوز الساحق في مباراة الذهاب حيث استطاع أن يفوز في المباراة بأربعة أهداف بدون رد من الفريق الهولندي.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة برشلونة وايندهوفن بث مباشر كورة لايف HD Barcelona مجاناً عبر Bein Sport 3 HD Yalla Shoot
وقد قام بإحراز الأهداف النجم البرشلوني والنجم الأول ليونيل ميسي الذي استطاع أن يحرز في تلك المباراة ثلاثة أهداف فيما استطاع النجم عثمان ديمبلي أن يحرز الهدف الرابع.
ولكن على الرغم من أن المباراة كانت قوية إلا أنها شهدت بعض الأحداث المؤسفة وأهمها طرد النجم الفرنسي والمدافع في الفريق الإسباني صامويل اومتيتي.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة برشلونة وايندهوفن بث مباشر كورة لايف HD Barcelona مجاناً عبر Bein Sport 3 HD Yalla Shoot
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