المتحدث العسكري ينشر "فيديو" للإعلان عن افتتاح معرض الصناعات العسكرية

نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، مقطع فيديو للإعلان عن افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".





وخصصت وزارة الدفاع، عددا من المواقع والروابط للحجز والاشتراك بالمعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيدكس 2018)، في الفترة من (3 - 5) ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.



