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الونش راحة من تدريبات الزمالك

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:33 م
الونش راحة من تدريبات الزمالك
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رامي بشاي
 

حصل محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.


وغاب الونش عن مران اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها بمعسكر المنتخب الوطني الاخير، استعدادا لمباراة تونس بتصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019.


ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

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