يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وايندهوفن مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

يواجه برشلونة الإسباني نظيره آيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، بملعب “فيليبس”، ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وايندهوفن مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الوصيف إنتر ميلان، وخلفهما توتنهام برصيد 4 نقاط، وأخيرًا آيندهوفن متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، وتأكد صعود برشلونة لدور الـ16، فيما يصارع آيندهوفن على اقتناص المركز الثالث من أجل الانتقال لمسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وايندهوفن مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

ويفتقد برشلونة عددًا من لاعبيه خلال المواجهة، إذ سيستمر غياب المدافع توماس فيرمايلين للإصابة، بالإضافة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو وسيرجي سامبر وإيفان راكيتيتش بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده في لقاء إنجلترا، وسينضم إليهم سيرجي روبيرتو ورافينيا لنفس السبب.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وايندهوفن مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports HD3، بصوت المعلق حفيظ دراجي.