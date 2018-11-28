ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العمليات الخاصة تقتحم أوكار المخدرات في أبو الغيط بالقليوبية (فيديو)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:31 م
العمليات الخاصة تقتحم أوكار المخدرات في أبو الغيط بالقليوبية (فيديو)
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 

 شن ضباط العمليات الخاصة بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة بقرية أبو الغيط التابعة للقناطر الخيرية بالقليوبية.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بعددٍ من مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وذلك عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بمنطقة الخرس عن ضبط (شخصين، سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح بدون ترخيص") وبحوزتهما (بندقية آلية، بندقية خرطوش، 70 طلقة مختلفة الأعيرة،  23 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلو جرام، السيارة رقم أ أ ف 164، مبلغ مالي).

 

وفي منطقة الأخميين ضبط (عاطل، سبق إتهامه في 4 قضايا ومحكوم عليه في إحداهما) وبحوزته (طبنجة ، و18 طلقة لذات العيار، عدد 47 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,700 كيلو جرام، مبلغ مالي).

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.

المزيد عن: القليوبية العمليات الخاصة أوكار أبو الغيط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
دوري أبطال أفريقيا
لو ميساجير نغوزي - بوروندي
0
x
15:00
1
الإسماعيلي - مصر
الدوري التونسي
النجم الساحلي - تونس
0
x
0
الترجي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 5:50:00 PM