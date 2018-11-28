كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28/11/2018 دوري أبطال أوروبا

ننشر مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر كورة لايف اليوم الاربعاء 28/11/2018 ، يلا شوت بث مباشر مشاهدة برشلونة ضد ايندهوفن بث مباشر بدون تقطيع، يلتقي برشلونة بنظيره آيندهوفن الهولندي مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساءاً، على ملعب فيليبس، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من إياب دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يسعنى الفريق الكتالوني مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ 16.

كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28/11/2018 دوري أبطال أوروبا

كورة لايف ستكون مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر تحصيل حاصل، لا سيما بعد أكد البرسا تأهله إلى دور الـ 16 من الجولة الماضية في دور المجموعات إثر تعادله مع إنتر الإيطالي بهدف لمثله، حيث يحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الإنتر، وعن توتنهام صاحب المركز الثالث بـ 6 نقاط، ويعد برشلونة أول فريق في يصعد للدور المقبل من المسابقة.

كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28/11/2018 دوري أبطال أوروبا

تابع بث مباشر برشلونة وايندهوفن بينما يلعب آيندهوفن في مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم، باحثاً عن فوز معنوي خاصة أن الفريق لم ينتصر في أي مباراة، لأن المجموعة التي وقع فيها صعبة كونها تضم العملاق البرشلوني وانتر الإيطالي وتوتنهام الإنلجيزي، الفرق الهولندي متذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط كسبها من تعادل وحيد، ولن يتمكن من بلوغ الدور المقبل، لكن الشيء الوحيد الذي يحتاجه آيندهوفن هو تحقيق الانتصار على برشلونة للإبقاء على أمله في الحصول على المركز الثالث الذي يؤهله إلى بطولة “يوربا ليغ”.

كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28/11/2018 دوري أبطال أوروبا

رابط مباراة برشلونة مباشر على صعيد الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، من المقرر أن يخوض المدير الفني للنادي الكتالوني آيرنسيتو فالفيردي، هذا اللقاء بنفس التشكيلة المعروفة منذ بداية الموسم، حيث سيلعب في قلب الدفاع الثنائي صامويل أومتيتي وبيكيه، و سيعوض مكان غياب راكيتيتش أرتورو فيدال، وفي الخط الأمام الثلاثي الهجومي ميسي وسواريز وعثمان ديمبيلي، غيابات برشلونة ستكون توماس فيرمايلين، وفيليبي كوتينيو، وسيرجي، وإيفان راكيتيتش، ورافينيا بسبب الإصابة.

كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم 28/11/2018 دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وايندهوفن في تمام الساعة الحادي عشرة مساءاً بتوقيت السعودية، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر وفلسطين، على صعيد القنوات الناقلة حيث يذاع لقاء برشلونة اليوم عبر قناة بي ان سبورت HD 2، وقد أسندت إدارة القناة القطرية الناقلة لحقوق مباريات دوري أبطال أوروبا مهمة التعليق على مجرياتها للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.