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عاجل.. عصام الحضري يقرر اعتزال كرة القدم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:27 م
عاجل.. عصام الحضري يقرر اعتزال كرة القدم
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منى العوضي
 
أكد محمد شيحة، وكيل أعمال عصام الحضري، أن حارس الإسماعيلي قد اتخذ قراره باعتزال لعب كرة القدم نهائيًا.

وقال شيحة في تصريحات لبرنامج استوديو 93.7 على راديو أون سبورت: "الحضري ينتظر عودة الإسماعيلي من مباراته الإفريقية، ثم سينهي كل شيء مع الإسماعيلي ويعلن اعتزاله بشكل رسمي".

وتخلف الحضري عن السفر مع بعثة الإسماعيلي إلى بوروندي لمواجهة لو ميساجير في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لتتم إحالته للتحقيق.

يُذكر أن الحضري قد أعلن اعتزل اللعب دوليًا، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وانضم  إلى الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

 
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