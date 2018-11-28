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يوتيوب مباراة برشلونة مباشر اليوم ويُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل خمسة أهداف لمصلحة فريقه الكتالوني، وفي مقابل ذلك يُعتبر الهولندي لوك دي يونج هو هداف فريق أيندهوفن في البطولة ذاتها مثله مثل زميله المكسيكي هرفينج لوزانو، حيث نجح كلاً منهما في تسجيل 3 أهداف لمصلحة فريق أيندهوفن.

يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 3

وقد نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات من أصل أربع مباريات خاضها في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير، فيما نجح فريق أيندهوفن في تحقيق الانتصار في مباراتين من أصل 6 مباريات خاضها في البطولة ذاتها، وفي مقابل ذلك تعرض إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، كما سقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 3

أما على الصعيد التهديفي فقد نجح فريق برشلونة في تسجيل 11 هدفاً في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق برشلونة 3 أهداف فقط لا غير، بينما نجح فريق أيندهوفن في تسجيل 10 أهداف، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أيندهوفن 12 هدفاً.

يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 3

ويُعتبر فريق برشلونة أحد أعرق الأندية في القارة الأوروبية من خلال نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة على مر التاريخ، علماً بأن آخر تتويج لفريق كان في عام 2015 على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي، فيما لم يعرف فريق أيندهوفن طعم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا سوى في مرة واحدة فقط طوال تاريخه.

يلا شوت | بث حي | Barcelona | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 3

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