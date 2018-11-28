يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأيندهوفن اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا: والقنوات الناقلة لمُباراة برشلونة ضد أيندهوفن بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب فيليبس على الأراضي الهولندية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأيندهوفن اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأيندهوفن اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.حيث تُذاع مباراة برشلونة وأيندهوفن على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.