خامنئي يؤكد بضرورة مضاعفة جهودهم وجهوزيتهم

وقال خامنئي: "قوموا بما يمنع الأعداء من التفوّه بتهديد الشعب الإيراني العظيم".

واعتبر خامنئي، اليوم، خلال استقباله قادة ومسؤولي القوة البحرية للجيش الإيراني، توظيف الكفاءة الإنسانية الشابة المفعمة بالإيمان والمكتظة بالحوافز، مفتاحاً لحسم المشاكل وتسويتها في شتى بقاع إيران، خاصة في القوات المسلحة.

وأكّد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على أهمية الجهوزية والعمل المضاعف والمثابرة، داعياً القوة البحرية إلى بذل كل ما لديها لصدّ الأعداء ومنعهم من تهديد إيران.





وأشار خلال اللقاء الذي اُقيم بمناسبة الذكرى السنوية ليوم القوة البحرية الإيرانية إلى اصطفاف جبهة الأعداء أمام إيران، داعياً الجميع إلى ضرورة تعويض ما تخلفت فيه البلاد، وواصفاً هذا المجهود بأنه دلالة على العمل المضاعف والمثابرة في جميع المجالات التي تتطلب البلاد مجهوداً فيها.





وقال خامنئي: إن التطور والتقدم الذي حققته إيران في الشأن العسكري، خاصة في قواتها البحرية منذ انتصار ثورتها الإسلامية، مثيرٌ للدهشة وأمر عظيم.