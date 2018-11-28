خامنئي يؤكد بضرورة مضاعفة جهودهم وجهوزيتهم
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:10 موكالات
أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، خلال استقباله قادة ومسؤولي القوة البحرية للجيش الإيراني على ضرورة مضاعفة جهودهم وجهوزيتهم.
وقال خامنئي: "قوموا بما يمنع الأعداء من التفوّه بتهديد الشعب الإيراني العظيم".
واعتبر خامنئي، اليوم، خلال استقباله قادة ومسؤولي القوة البحرية للجيش الإيراني، توظيف الكفاءة الإنسانية الشابة المفعمة بالإيمان والمكتظة بالحوافز، مفتاحاً لحسم المشاكل وتسويتها في شتى بقاع إيران، خاصة في القوات المسلحة.
وأكّد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على أهمية الجهوزية والعمل المضاعف والمثابرة، داعياً القوة البحرية إلى بذل كل ما لديها لصدّ الأعداء ومنعهم من تهديد إيران.
وأشار خلال اللقاء الذي اُقيم بمناسبة الذكرى السنوية ليوم القوة البحرية الإيرانية إلى اصطفاف جبهة الأعداء أمام إيران، داعياً الجميع إلى ضرورة تعويض ما تخلفت فيه البلاد، وواصفاً هذا المجهود بأنه دلالة على العمل المضاعف والمثابرة في جميع المجالات التي تتطلب البلاد مجهوداً فيها.
وقال خامنئي: إن التطور والتقدم الذي حققته إيران في الشأن العسكري، خاصة في قواتها البحرية منذ انتصار ثورتها الإسلامية، مثيرٌ للدهشة وأمر عظيم.
وأشار القائد إلى إطلاق غواصتين، "فاتح" و"غدير"، ومدمرة "سَهَند" البحرية في المياه الإيرانية قريباً، واصفاً ذلك بأنه بشارة بالتطور الإيراني المتزايد.
وصرّح القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية على أن جهوزية القوات المسلحة رادعة للأعداء ومسرّبَة للخوف في نفوسهم، وقال: إن إيران لا ترغب بشن حرب ضد أحد، لكنها، في الوقت نفسه، تسعى كل السعي لزيادة جهوزيتها وقوتها لإدخال الرعب وتسريب الرهبة إلى نفوس أعدائها.
وأطلق الأدميرال، خانزادي، القائد العام للقوة البحرية الإيرانية، كلمة قبيل خطاب خامنئي، أكّد فيها على تحوّل إيران إلى أسوة لباقي الشعوب الحرة في العالم، قائلا: إن الاستكبار العالمي سائر في طريق الأفول والزوال".
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