ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميدو يستنكر محاربة الاستثمار السعودي في الدوري (صورة)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:11 م
ميدو يستنكر محاربة الاستثمار السعودي في الدوري (صورة)
طباعة
الفجر الرياضي
 
استنكر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك ووادي دجلة، طريقة محاربة الاستثمار السعودي داخل بطولة الدوري المصري.


وكتب ميدو في تغريدة له عبر تويتر: الناس السعوديين كانوا بيضخوا مليار دولار في السنه جوه البلد ومشغلين لا يقل عن ٤٠٠ مواطن مصري.


وأضاف ميدو: من اول يوم بدأوا يحاربوهم كانوا حتى مش عايزين يدخلولهم الكاميرات من المطار، أول ماتش في الدوري دخلوا الكاميرات بالعافية بعدخناقه كبيره جدا، في ناس في مصر عملت فرح لما الناس قرروا يمشوا.
المزيد عن: ميدو بطولة الدوري المصري الدوري المصري الدوري الاستثمار السعودي والدوري المصري الاستثمار السعودي أحمد حسام ميدو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
دوري أبطال أفريقيا
لو ميساجير نغوزي - بوروندي
0
x
15:00
1
الإسماعيلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 4:30:03 PM