لايف HD Bein Sport | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | koora online | كورة ستار | kora star يلا شوت
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:03 معمرو عادل
لايف HD Bein Sport | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | koora online | كورة ستار | kora star يلا شوت
يلتقي في منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الانجليزي الممتاز كلاً من ليفربول وباريس سان جيرمان فيدوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء بمواجهة مرتقبة على ملعب حديقة الأمراء، ومن خلال تلك المقالة سنتعرف على الموعد الخاص بتلك المواجهة والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم، تلك المواجهة التي ينتظرها بصفة خاصة الجمهور المصري نظراً لاحتمالية مشاركة النجم محمد صلاح في هذا اللقاء كبيرة للغاية.
يلتقي في منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الانجليزي الممتاز كلاً من ليفربول وباريس سان جيرمان فيدوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء بمواجهة مرتقبة على ملعب حديقة الأمراء، ومن خلال تلك المقالة سنتعرف على الموعد الخاص بتلك المواجهة والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم، تلك المواجهة التي ينتظرها بصفة خاصة الجمهور المصري نظراً لاحتمالية مشاركة النجم محمد صلاح في هذا اللقاء كبيرة للغاية.
لايف HD Bein Sport | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | koora online | كورة ستار | kora star يلا شوت
مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان تأتي في وقت يسعى للاستمرار في نغمة الانتصارات بعد العودة إلي النتائج الجيدة التي حققها الفريق مع بداية الموسم من جديد الأسبوع الماضي ويحتل ليفربول المركز الأول جدول ترتيب المجموعة السابعة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني نادي نابولي برصيد 6 نقاط، في المقابل سيكون على باريس سان جيرمان الفوز في تلك المواجهة إذا أراد التأهل إلي الدور المقبل.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|CBC Sport HD
|AzerSpace 46°E
|11135
|أفقي
|27500
|IRIB Varzich
|Badr 26°E
|11881
|أفقي
|27500
|ARENA SPORT
|يوتلسات
|11512
|عمودي
|30000
|RTS
|Hot Bird 13
|10971
|أفقي
|29700
|IDMAN TV
|AzerSpace 46°E
|11175
|أفقي
|27500
لايف HD Bein Sport | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | koora online | كورة ستار | kora star يلا شوت
مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ستلعب في تمام الساعة 22.00 بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 28 شهر نوفمبر ، وسوف تنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 1 المشفرة، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات أخرى مثل قناة idman التي تبث على قمر أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.
مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ستلعب في تمام الساعة 22.00 بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 28 شهر نوفمبر ، وسوف تنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 1 المشفرة، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات أخرى مثل قناة idman التي تبث على قمر أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.
لايف HD Bein Sport | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | koora online | كورة ستار | kora star يلا شوت
وهاجم يورجن كلوب المدير الفني الألماني، المدير الفني للمنتخب المصي أجيرى الذي طالب صلاح بالرحيل عن ليفربول حتى يفوز بالألقاب، وهو ما رفضه يورجن كلوب مؤكداً أن ليفربول أصبح نادي جاذب للاعبين.
لايف HD Bein Sport | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | koora online | كورة ستار | kora star يلا شوت
وسيغيب عن ليفربول لاعب الفريق تشامبرلين بسبب الإصابة، فيما سيتولى التعليق على المواجهة المعلق التونسي عصام الشوالي، وقد تأكد ظهور المصر محمد صلاح بها منذ البداية من أجل أن يحقق الفريق الفوز، خاصة أن اللقاء لن يكون سهل.
لايف HD Bein Sport | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر | koora online | كورة ستار | kora star يلا شوت
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