HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

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موقعة نارية حاسمة ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2018 ميلاديا عندما يحل فريق ليفربول الانجليزي ضيفا على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، في اطار منافسات مباريات الاسبوع الخامس من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم وقرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول ضم النجم المصري محمد صلاح في قائمة مباراة اليوم امام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى النجم المصري لمواصلة تالقه مع الريدز بعدما سجل هدفا في فوز ليفربول على واتفورد بثلاثية نظيفة في اخر مباراة خاضها الفريق في الجولة الثالثة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز، شاهد الان بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 27-11-2018 في دوري ابطال اوروبا بمشاركة محمد صلاح.

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وتعرض فريق ليفربول لزيمة مفاجئة في الجولة الماضية من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا امام سرفينا زفيراد بنتيجة 2-0 ، في حين كان بريس سان جيرمان قد تعادل امام فريق نابولي بهدف لكل فريق، ويرغب الريدز في الفوز اليوم على باريس سان جيرمان الفرنسي من اجل الوصول الى النقطة التاسعة والاقتراب من التاهل الى دور الستة عشر من البطولة في حين يرغب الفريق الباريسي سان جيرمان في الفوز للتمسك بامال التاهل لثمن نهائي التشامبيونزليج، لايف الان مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا.

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بث مباشر مباراة ليفربول وسان جيرمان تقام على ملعب حديقة الامراء في فرنسا في مجموعة نارية يحتل ليفربول صدارتها برصيد ست نقاط بينما نابولي الايطالي ثانيا برصيد ست نقاط ايضا اما فريق باريس سان جيرمان ثالثا برصيد خمس نقط ورابعا ياتي فريق سرفينا زفيزدا برصيد اربع نقاط، مشاهدة مباراة ليفربول VS باريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع اليوم الاربعاء على قناة beIN SPORTS HD 1.