المعهد العالي للفنون الشعبية في فعاليات اليوم من ملتقي شباب أكاديمية الفنون

استمرارا لحالة النشاط الفني والفكري والثقافي التي تشهدها أكاديمية الفنون انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني لملتقى شباب الاكاديمية فى دورته الاولى وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، جاءت مشاركة اليوم من المعهد العالي للفنون الشعبية تحت إشراف الدكتور مصطفى جاد وكيل المعهد وذلك في يوم فنى مميز جمع كل عناصر وادوات التراث الشعبي

افتتح اليوم بفرقة النيل للآلات الشعبية فى عرض استعراضي مميز يجمع بين الطبل والزمر وفنون الاداء الشعبي لتتجه بالجماهير الى قاعة المؤتمرات ( د. ثروت عكاشة ) وذلك لمشاهدة فيلم تسجيلي اعداد طلاب مناهج فولكلور وتقنيات الحفظ تحت اشراف الدكتورة ولاء محمود يتحدث عن المعهد واقسامه واهم انشطته ثم دار حوار مفتوح بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب بحضور رئيس الاكاديمية و الاستاذة الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الاكاديمية حول سبل تطوير المعهد وتطوير العملية التعليمية.

استأنف المعهد بعض ذلك خريطة انشطته بمجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة حيث قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عرض فنى متكامل حول طقوس الزواج ثم قدمت فرقة الاسكندرية عرض فنى مستوحى من تراث الاسكندرية ، اتجهت بعد ذلك الجماهير لتستمتع بفرقة بورسعيد التى قدمت عرض مميز من اغانى الضمة وبعض الرقصات الاستعراضية المستوحاة من بيئتهم ، يذكر ان كل هذه العروض المتنوعة اقيمت فى ساحة المعهد العالي للفنون الشعبية تحت اشراف الاستاذ الدكتور سمر سعيد .

وبعد باقة من اجمل الاعمال الفنية الشعبية افتتح كلا من الاستاذ الدكتور اشرف زكى و ا.د غادة جبارة معرض لبعض مقتنيات مركز دراسات الفنون الشعبية و نماذج لبعض الاعمال التى تم جمعها ميدانيا ، استأنف المعهد بعد ذلك أنشطته بالمرور على بعض الحرفيين الشعبيين فى مجال الخزف والصدف والخيامية وذلك تحت اشراف الاستاذة الدكتورة نيفين خليل.

عقب ذلك قدم طلاب المعهد نشاط فنى على سلم المعهد العالي للفنون الشعبية قدموا فيه بعض الأغاني الشعبية المستوحاة من التراث ليفتتح بعدها كلا من رئيس الاكاديمية ونائب رئيس الاكاديمية معرض للصور الفوتوغرافية من اعداد طلاب المعهد

اختتم اليوم فعالياته بنشاط طلابي مفتوح وذلك بالمسرح المكشوف حيث قدم طلاب المعهد مجموعة من الفقرات الفنية التي تنوعت ما بين فقرات راقصة ، أغاني شعبية ، فن حكى ، شعر شعبي وغير ذلك.