ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المعهد العالي للفنون الشعبية في فعاليات اليوم من ملتقي شباب أكاديمية الفنون

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:03 م
المعهد العالي للفنون الشعبية في فعاليات اليوم من ملتقي شباب أكاديمية الفنون
صورة أرشيقية
طباعة
الفجر الفني
 

استمرارا لحالة النشاط الفني والفكري والثقافي التي تشهدها أكاديمية الفنون انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني لملتقى شباب الاكاديمية فى دورته الاولى وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، جاءت مشاركة اليوم من المعهد العالي للفنون الشعبية تحت إشراف الدكتور مصطفى جاد وكيل المعهد وذلك في يوم فنى مميز جمع كل عناصر وادوات التراث الشعبي

 

افتتح اليوم بفرقة النيل للآلات الشعبية فى عرض استعراضي مميز يجمع بين الطبل والزمر وفنون الاداء الشعبي لتتجه بالجماهير الى قاعة المؤتمرات ( د. ثروت عكاشة ) وذلك لمشاهدة فيلم تسجيلي اعداد طلاب مناهج فولكلور وتقنيات الحفظ تحت اشراف الدكتورة ولاء محمود يتحدث عن المعهد واقسامه واهم انشطته ثم دار حوار مفتوح بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب بحضور رئيس الاكاديمية و الاستاذة الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الاكاديمية حول سبل تطوير المعهد وتطوير العملية التعليمية.

 

استأنف المعهد بعض ذلك خريطة انشطته بمجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة حيث قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عرض فنى متكامل حول طقوس الزواج ثم قدمت فرقة الاسكندرية عرض فنى مستوحى من تراث الاسكندرية ، اتجهت بعد ذلك الجماهير لتستمتع بفرقة بورسعيد التى قدمت عرض مميز من اغانى الضمة وبعض الرقصات الاستعراضية المستوحاة من بيئتهم ، يذكر ان كل هذه العروض المتنوعة اقيمت فى ساحة المعهد العالي للفنون الشعبية تحت اشراف الاستاذ الدكتور سمر سعيد .

 

وبعد باقة من اجمل الاعمال الفنية الشعبية افتتح كلا من الاستاذ الدكتور اشرف زكى و ا.د غادة جبارة معرض لبعض مقتنيات مركز دراسات الفنون الشعبية و نماذج لبعض الاعمال التى تم جمعها ميدانيا ، استأنف المعهد بعد ذلك أنشطته بالمرور على بعض الحرفيين الشعبيين فى مجال الخزف والصدف والخيامية وذلك تحت اشراف الاستاذة الدكتورة نيفين خليل.

 

عقب ذلك قدم طلاب المعهد نشاط فنى على سلم المعهد العالي للفنون الشعبية قدموا فيه بعض الأغاني الشعبية المستوحاة من التراث ليفتتح بعدها كلا من رئيس الاكاديمية  ونائب  رئيس الاكاديمية معرض للصور الفوتوغرافية من اعداد طلاب المعهد

 

اختتم اليوم فعالياته بنشاط طلابي مفتوح وذلك بالمسرح المكشوف حيث قدم طلاب المعهد مجموعة من الفقرات الفنية التي تنوعت ما بين فقرات راقصة ، أغاني شعبية ، فن حكى ، شعر شعبي وغير ذلك.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
دوري أبطال أفريقيا
لو ميساجير نغوزي - بوروندي
0
x
15:00
1
الإسماعيلي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 4:30:03 PM