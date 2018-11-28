رابط شغال دوري الابطال : مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء 28-11-2018 BEIN SPORTS بث مباشر

هل هناك أى مهددين بالغياب؟

تحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني مع ليفربول في مباراة اليوم بسبب معاناته من المرض على الرغم من سفره مع الفريق إلى باريس، فيما ينتظر أن يستعيد سان جيرمان لجهود الثنائي نيمار وكيليان مبابي العائدين من الإصابة الأسبوع الماضي.

رابط شغال دوري الابطال : مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء 28-11-2018 BEIN SPORTS بث مباشر

ماذا قدم محمد صلاح على الأراضى الفرنسية؟

قبل مباراة اليوم، خاض محمد صلاح مباراة على الملاعب الفرنسية وجاءت أمام ليون الفرنسى بقميص روما في الدوري الأوروبي وسجل خلالها هدفاً فى فوز العملاق الإيطالى بنتيجة 4/2.

رابط شغال دوري الابطال : مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء 28-11-2018 BEIN SPORTS بث مباشر

ماذا ينتظر بوفون في مباراة اليوم؟ يسعى جيانلويجى بوفون حارس باريس سان جيرمان الفرنسى، لتحقيق رقم قياسى جديد يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التى حققها على مدار مسيرته الكروية، حيث يتطلع للحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ50 على مدار تاريخ مشاركاته بمسابقة دورى أبطال أوروبا، الحارس الايطالي شارك فى 118 مباراة بمسابقة دورى أبطال اوروبا، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه فى 49 لقاءً، ويرغب الحارس الإيطالى فى الوصول إلى المباراة الـ50 أمام ليفربول.

رابط شغال دوري الابطال : مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء 28-11-2018 BEIN SPORTS بث مباشر