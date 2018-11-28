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وفاة الفنانة اللبنانية أمل حمادة عن عمر يناهز الـ41

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:59 م
وفاة الفنانة اللبنانية أمل حمادة عن عمر يناهز الـ41
أمل حمادة
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الفجر الفني
 

توفّيت أمس، اللبنانية أمل حمادة، بعد تعرّضها لجلطة دماغية حادة، عن عمر يناهز 41 عاما.

 

 

اشتهرت أمل حمادة بخفة ظلها وانتقادها للفنانين بطريقة لاذعة، وعانت من مشاكل صحية فى الأونة الأخيرة أدخلت على إثرها المستشفى وتوفيت على إثر ذلك.

 

وأعلن خبر وفاتها ابنة خالتها عبر تغريدة له على "تويتر" قال فيها: "ابنة خالتي، الكوميدية أمل حمادة أصيبت بجلطة دماغية حادة وهى فى حال موتّ سريرى، أخذت أمل معها ضحكتها وخفّة ظلها".

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