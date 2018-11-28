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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 16 طنًا من الأغذية في 8 قرى يمنية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:55 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 16 طنًا من الأغذية في 8 قرى يمنية
مركز الملك سلمان للإغاثة
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الفجر السعودي
 

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 16 طنًا من السلال الغذائية و147 خيمة في 8 قرى تابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة.

 

واستفاد من التوزيع 2160 فردًا، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.

 

وأول أمس ، وزَّع المركز 89 طنًا من السلال الغذائية في عدة قرى تابعة  لمديرية الخب والشعف، بالإضافة إلى 41 طنًا من السلال الغذائية و160 خيمة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

 

 وشملت عمليات التوزيع قرى "اليتمة، الهضبة، عفي، المتن، المحير، السوق، الملتقى، المعاطرة، الإسراع، الحرج"، التابعة لمديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، ويستفيد منها 7,200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

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