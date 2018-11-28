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يلا شوت liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم كورة لايف مباراة ليفربول وباريس الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

مشاهده مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر

في مشاهده مباشره لمباراة ليفربول وباريس تقام مباراة في تمام ساعه العاشره مساء بتوقيت مصر علي ان تلعب في تمام ساعه الحاديه عشر مساء بتوقيت السعودية عبر قناة بي ان سبورت الاولي مباشر .