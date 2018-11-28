يلا شوت liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم كورة لايف مباراة ليفربول وباريس الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:52 معمرو عادل
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مشاهده مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
في مشاهده مباشره لمباراة ليفربول وباريس تقام مباراة في تمام ساعه العاشره مساء بتوقيت مصر علي ان تلعب في تمام ساعه الحاديه عشر مساء بتوقيت السعودية عبر قناة بي ان سبورت الاولي مباشر .
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