بهذه الكلمات دافع أيمن بهجت قمر عن الأهلي .. والجمهور: "كلمات أغنية جديدة؟"

دافع الشاعر أيمن بهجت قمر، عن حبه الشديد للنادي الأهلي رغم الصعوبات التي يتعرض لها الفريق في الوقت الحالي من انتقاد شديد له بسبب سوء حالة الفريق في البطولتين الإفريقية والعربية.





وكتب "قمر"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:

أهلاوي ودمي حامي .. هتكلم واسمعوا

اختلفت الأسامي .. والأهلي في موقعُه

بطولة إيه اللي ممكن .. يخسرها توقعه

هنعمل اللا ممكن .. وعلمنا هنرفعه

فتَّح عينك وفوق .. وبص على الفروق .. الأهلي عالي فوق

أهلاوي ومهما يحصل .. للموت هشجعه

للموت هشجعه.

وسأل المتابعين على الكلمات التي كتبها "بهجن قمر"، هل تكون أغنية جديدة للنادي الأهلي، ومن المطرب الذي من المقرر أن يقوم بأدائها.