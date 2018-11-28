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خادم الحرمين يستقبل جمعًا من رجال القضاء ويؤكد: السعودية مستمرة على منهجها الثابت

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:51 م
خادم الحرمين يستقبل جمعًا من رجال القضاء ويؤكد: السعودية مستمرة على منهجها الثابت
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم وكتابات العدل وأعضاء النيابة العامة، وديوان المظالم، الذين قدموا للسلام عليه.

 

وأكّد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال اهتمام الدولة وعنايتها بمرفق القضاء واستقلاليته وفق الشريعة الإسلامية. مشيرًا إلى أن المملكة قامت ومستمرة على منهجها الثابت والقائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 

حضر الاستقبال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والنائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

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