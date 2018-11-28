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يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر لايف

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:45 م
يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر لايف
ليفربول وباريس سان جيرمان
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عمرو عادل
 
يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر لايف
يسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر لايف
أين يقع ليفربول في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا؟
يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد خمس نقاط، والنجم الأحمر الصربي برصيد أربع نقاط.
يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر لايف
كيف يتأهل ليفربول إلى دور الـ16؟
ليفربول قد يحجز مقعده الليلة فى دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا حال نجاحه في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان وعدم خسارة نابولي أمام النجم الأحمر في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت بملعب "سان باولو".
يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر لايف
ما نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في أنفيلد؟
كانت مباراة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 - 2، فى غياب الحارس بوفون بسبب الإيقاف.
يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر لايف
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