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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لتعزيز العلاقات الثنائية (صور)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:48 م
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لتعزيز العلاقات الثنائية (صور)
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دينا حسن- محمد رجب
 
استقبل اليوم الإربعاء الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية راهوال كواليشيرايث السفير الهندى في القاهرة في أولى زيارته الرسمية للإسكندرية وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وخاصة فى المجالات البيئية المختلفة.


وأشاد "قنصوة" بتطور العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر في مختلف المجالات وخاصة توطيد علاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الجانبين والتي شهدت نموًا وتطورًا إيجابيا.


وأكد قنصوة علي تعزيز العلاقات مع الجانب الهندي، فيما يخص المشروعات التي تقام بالإسكندرية، وخاصة في المجال التكنولوجي.


وأوضح قنصوة أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات المتميزة، وأننا نعمل بالتوازي في المشروعات القريبة والمتوسطة والبعيدة الأمد، مؤكدا أن المحافظة واعدة ولديها العديد من المقومات التي تشجع على الاستثمار بها.


من جانبه؛ أعرب السفير الهندى عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن العلاقات تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات.


وأضاف أنه خلال أولي زيارته الرسمية للإسكندرية قام بزيارة مكتبة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال وكذا جامعة الإسكندرية حيث تفقد المرحلة الثانية من مشروع التعليم عن بعد في كلية الطب.


وأشار إلي مشروع الهند المقام علي ضفاف النيل الذي يضم عروض للرقص التقليدي والموسيقي الشعبية واقامة العديد من الندوات عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن هذا المشروع من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين ومد جسور جديدة للتبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين.
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لتعزيز العلاقات الثنائية (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لتعزيز العلاقات الثنائية (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لتعزيز العلاقات الثنائية (صور)
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