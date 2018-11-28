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اعترافات صادمة لفتاة تستقطب الرجال لابتزازهم ماديا بالمعادي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:47 م
اعترافات صادمة لفتاة تستقطب الرجال لابتزازهم ماديا بالمعادي
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هبة عبد الحفيظ
 

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، القبض على فتاة لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال استقطاب الرجال وابتزازهم ماديًا نظير عدم التشهير بهم، بالمعادي.

 

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من "حاتم. م. ص"، 46 سنة، عضو مجلس إداره بشركة تأمين، ومقيم بالمعادي؛ بتضرره من مستخدم رقم هاتف محمول (محدد) لقيامه بإرسال رسائل للهاتف المحمول الخاص به عبر تطبيق (واتس آب) تتضمن محادثات بينه وبين إحدى السيدات وعبارات تهديد وابتزاز بطلب مبلغ مالي قدره (2000 دولار) مقابل عدم نشر المقاطع.

 

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني، وجمع المعلومات والتحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة "عبير. ح. ع"، بدون عمل، مقيمة بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمة وضبطها بمحل إقامتها، بالفحص والتفتيش تم ضبط (2 جهاز هاتف محمول بداخلهما 4 شرائح لأرقام مختلفة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وبفحصهم تبين وجود الرسائل والمحادثات المشار إليها).

 

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، ووقائع أخرى مماثلة، وقررت بقيامها باستقطاب الرجال عقب التعرف عليهم بالأماكن العامة وتقوم بإجراء محادثات معهم ثم تقوم بتهديدهم وابتزازهم بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر المحادثات، بغرض الاستفادة منهم ماديًا.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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