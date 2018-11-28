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الإفراج بالعفو وشرطيا عن 578 سجينا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:45 م
الإفراج بالعفو وشرطيا عن 578 سجينا
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

 

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.

 

وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 341 نزيلًا إفراجًا شرطيًا بإجمالي 578 مفرج عنهم.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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