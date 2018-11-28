عاجل- السعودية| رسميًا.. "العمل" تنفي تثبيت المقابل المالي للوافدين وإلغائه لمرافقيهم

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نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة وإلغائه عن المرافقين.

وأكدت الوزارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو في حساباتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي.

وانتشرت مؤخرًا معلومة عبر وسائل التواصل تفيد بأنَّ وزارة العمل ستقوم بتثبيت المقابل المادي للعمالة الوافدة وإلغائه بالنسبة للمرافقين.

المصدر:- صحيفة عاجل