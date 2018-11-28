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ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسكندرية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:43 م
ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسكندرية
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إيمان عبد العاطي
 

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين، نصف طن دقيق مدعم داخل مخبز بلدي بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

 

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الرمل بتجميع الدقيق المدعم من قبل الدولة وبيعه بالسوق السوداء محققا أرباح مادية كبيرة.

 

وبالتأكد من صحة المعلومات أم إعداد مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة ومداهمة المخبز المشار إليه وضبط داخله 10 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82 % زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 500 كجم دقيق قام بتجميعها وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


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