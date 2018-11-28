الشاهد بـ"إرهاب كنتاكي": التكفيريون تجمهروا أمام موبينيل الهرم لإثارة الفزع واستعراض القوة

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، إلى شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزى والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

واستمعت إلى شاهد الإثبات الرائد أحمد سمير معاون مباحث قسم الهرم قبل أحداث القضية والذي قال في أقواله إن الأحداث تسببت في حالة ذعر للأهالي والمارين بالشارع وحدوث ذعر بين المتواجدين بالمطعم وعماله، وحدثت الواقعة بالضبط بفرع كنتاكي بشارع المرديني بقسم الهرم ولم أتذكر بالتحديد التاريخ الذي وقعت فيه غير عام 2015.

وأضاف الشاهد بمعاينة المكان آثار دمار شامل وتكسير ألواح الزجاج وعن وقوع قتلى، قرر الشاهد بأنه لم تكن هناك حالة وفيات، بينما كان هناك مصابين باختناق وآثار جروح للعاملين نتيجة الحريق.

وتابع أنه قام بتحرير محضر بشأن المتهم عاصم وتم ضبط متهم آخر يدعى عمر عطية، كما تم تحديد باقي المتهمين من خلال التحريات والمصادر السرية.

وردا على سؤال من المحكمة عن معلوماته عن واقعة مقتل المدعو أحمد ناصر فرج خطاب، قرر الشاهد أن هذا الشخص أحد المشاركين في واقعة حريق وتدمير فرع موبينيل الهرم بشارع فيصل، وأنه أثناء قيام العناصر المشاركة في حرق موبينيل شقيق المتوفى ويدعى حسن وهو أحد البارزين في الحريق، وكان قصد المتهمين من إضرام النيران بمطعم كنتاكي إلحاق الضرر للمكان وللعاملين فيه.

وحول مقتل المدعو أحمد ناصر فرج خطاب، قال أمسكت به النيران ولم يتمكن من الفرار وعثرنا على جثته في قضية "حريق فرع موبينيل الهرم".

وأكد الشاهد أن التجمهر من العناصر التكفيرية الذي حدث أمام موبينيل الهرم أو مطعم كنتاكي بدأ بالقوة والعنف وتوصيل رسالة لإثارة الفزع والرعب واستعراض القوة والعنف، وأنه شكل خطورة على الأمن العام وأدى إلى تعطيل مصالح االمواطنين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فؤاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجني عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي .

وترجع واقع القضية في 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وما ان أبصروا المجني عليه حتى اعتدوا عليه بما في حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي .