سبق- السعودية| انطلاق النسخة الثانية لمعرض التجارة الإلكترونية خلال أيام

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تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض عالم التجارة الإلكترونية، الذى يستضيفه فندق الفيصلية بالرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، برعاية إعلامية من صحيفة "عاجل".

وتستهدف النسخة الجديدة للمعرض، دفع التحول إلى مستقبل من دون عملات ورقية، من خلال توفير منصات الدفع الإلكتروني، وتسهيل سبل الاستثمار في البرمجيات الحديثة خدمةً للتجارة الإلكترونية.

وتشهد أعمال المعرض هذا العام، حضورًا محليًا وإقليميًا ودوليًا بارزًا، ومتحدثين من دول عديدة ومشاركات مهمة من كبريات الشركات المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية، وسط توقعات بأن يصل زوار النسخة الحالية نحو 50 ألف زائر من داخل وخارج المملكة.

وسيتم افتتاح الجلسات الحوارية في اليوم الأول من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتضمن جلسات الفعاليات عددًا من أوراق العمل المرتبطة بـ"المقاييس الأساسية والمبنية عليها التجارة الإلكترونية".

الجلسات تتضمن "التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية ومشاركة الجامعة الإلكترونية في محور التجارة الإلكترونية وفرص عمل الخريجين، نحو مجتمع المعرفة" وقطاع الخدمات اللوجستية، ودوره في دعم سوق التجارة الإلكترونية وإنجاز المعاملات.

ويضم المعرض أكبر وأقوى منصات العرض الإلكترونية التي تقدم حلولها واستشاراتها للقطاع العام والخاص ولقطاع المنشآت الصغيرة والكبيرة، ويتيح للمتاجر المتخصصة والمرخصة من فرص لعرض خدماتها في مكان واحد وسط أجواء تنافسية.

وتُسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م، ورؤية المملكة 2030م، وكافة مبادرات قطاع الاتصالات، كما تستهدف النسخة الجديدة للمعرض، الجهات الحكومية، والقطاع اللوجيستي (شركات الشحن والبريد).

وتستهدف أيضًا، مصممي التطبيقات الإلكترونية، شركات الاتصالات، الشركات والمؤسسات الراغبة بعرض خدماتها ومنتجاتها إلكترونيًا، المتاجر الإلكترونية، شركات التقنية المتخصصة، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

وستكون المنصة الرقمية للمعرض حلقة وصل بين الجمهور وجهات تقديم خدمات التسوق عبر شبكة الإنترنت، ونشر ثقافة الاستثمار بقطاع التجارة الإلكترونية، واستعراض التجارب الناجحة لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال السعوديين المقدمين على مشاريع تطبيقات إلكترونية أو مواقع شراء شبكية لعرض علاماتهم التجارية وتقديم خدماتهم ومنتجاتهم للشرائح المستهدفة.

يذكر أن معرض التجارة الإلكترونية هذا العام يحظى برعايات ضخمة تتقدمها، سمارت شب "الراعي الماسي", الجمارك السعودية "الشريك الاستراتيجي للتجارة الإلكترونية"، والبريد السعودي والبنك السعودي الفرنسي "الراعيَيْن الفضيَّيْن".

أيضًا، هيئة تنمية الصادرات "الشريك الاستراتيجي للتصدير"، السعودية الإلكترونية "الشريك الأكاديمي"، شركة سلاسة "الراعي اللوجستي"، أبشر أعمال "راعي مركز المعلومات الوطني"، والعديد من الرعايات الإعلامية والداعمة للمعرض.

المصدر:- صحيفة سبق