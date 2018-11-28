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تعرف على التشكيلة الاساسية للنجم امام الترجي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:29 م
تعرف على التشكيلة الاساسية للنجم امام الترجي
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مروى الجلاصي
 
يحتضن الملعب الأولمبي برادس ظهر اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، مقابلة 'كلاسيكو' تونس التي ستجمع بين كل من الترجي الرياضي التونسي و النجم الرياضي الساحلي.

و سيدخل النجم اللقاء الذي يدور في إطار الجولة التاسعة من ذهاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالتشكيل التالي:

مكرم البديري

صدام بن عزيزة

زياد بوغطاس

رامي البدوي

وجدي كشريدة

غازي عبد الرزاق

أمين بن عمر

أيمن الطرابلسي

باسين الشيخاوي

يسري حمزة

شاكا بيانفينو

و يشار إلى أن تشكيلة النجم الساحلي، تعرف عدة غيابات بصفوف اللاعبين، كالمهاجم عمرو مرعي وعمار الجمل وايهاب المساكني محمد المثناني وأحمد العكايشي وكريم العواضي.
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