تعرف على التشكيلة الاساسية للنجم امام الترجي
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:29 ممروى الجلاصي
يحتضن الملعب الأولمبي برادس ظهر اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، مقابلة 'كلاسيكو' تونس التي ستجمع بين كل من الترجي الرياضي التونسي و النجم الرياضي الساحلي.
و سيدخل النجم اللقاء الذي يدور في إطار الجولة التاسعة من ذهاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالتشكيل التالي:
مكرم البديري
صدام بن عزيزة
زياد بوغطاس
رامي البدوي
وجدي كشريدة
غازي عبد الرزاق
أمين بن عمر
أيمن الطرابلسي
باسين الشيخاوي
يسري حمزة
شاكا بيانفينو
و يشار إلى أن تشكيلة النجم الساحلي، تعرف عدة غيابات بصفوف اللاعبين، كالمهاجم عمرو مرعي وعمار الجمل وايهاب المساكني محمد المثناني وأحمد العكايشي وكريم العواضي.