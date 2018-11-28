تعرف على التشكيلة الاساسية للنجم امام الترجي

يحتضن الملعب الأولمبي برادس ظهر اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، مقابلة 'كلاسيكو' تونس التي ستجمع بين كل من الترجي الرياضي التونسي و النجم الرياضي الساحلي.





و سيدخل النجم اللقاء الذي يدور في إطار الجولة التاسعة من ذهاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالتشكيل التالي:





مكرم البديري





صدام بن عزيزة





زياد بوغطاس





رامي البدوي





وجدي كشريدة





غازي عبد الرزاق





أمين بن عمر





أيمن الطرابلسي





باسين الشيخاوي





يسري حمزة





شاكا بيانفينو





و يشار إلى أن تشكيلة النجم الساحلي، تعرف عدة غيابات بصفوف اللاعبين، كالمهاجم عمرو مرعي وعمار الجمل وايهاب المساكني محمد المثناني وأحمد العكايشي وكريم العواضي.