Bein Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري الابطال 28-11-2018

تعرف معنا على أهم القنوات المفتوحة التي ستذيع المباراة المرتقبة بين ليفربول وباريس سان جيرمان، في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مجموعة صعبة للغاية، وجميع فرقها لديهم الفرصة للصعود إلى دور الستة عشر، يحتل نابولى الإيطالي المقدمة برصيد ست نقاط، ويتساوى معه في الرصيد فريق ليفربول، بينما في المركز الثالث لترتيب المجموعة، يأتي فريق باريس سان جرمان برصيد خمس نقاط، وفى المركز الخامس يأتي فريق البحر الأحمر برصيد 4 ربع نقاط، وكان قد فاز في الجولة الرابعة على فريق ليفربول 2/0، وسيحاول كل فريق خطف ثلاث نقاط في هذه الجول ليحسن من فرص صعوده.

Bein Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري الابطال 28-11-2018

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان المباراة سوف تبدأ اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، على ملعب “حديقة” الأمراء، وهو ملعب فريق باريس سان جيرمان، و المباراة ستكون فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وفلسطين ، الحادية عشر بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والبحرين، الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. Bein Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري الابطال 28-11-2018 القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس قناة beIN SPORTS HD 1 سوف تنقل لقاء ليفربول على الهواء مباشرة، وسيكون هناك استديو تحليلي قبل وبعد المباراة، وسيعلق على المباراة عصام الشوالى. Bein Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري الابطال 28-11-2018