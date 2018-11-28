رئيس اتحاد الجمباز: أبو القاسم يقترب من التأهل للاوليمبياد

أكد الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، أن النتيجة التى حققها اللاعب على أبو القاسم فى بطولة العالم التى اختتمت مؤخرا بألمانيا (قوبص) والحصول على المركز الثامن على جهاز الحلق يعد إنجازا كبيرا للرياضة المصرية بصفة عامة، ورياضة الجمباز بصفة خاصة، بعد دخول اللاعب وسط الكبار وأصبح على بعد خطوات معدودة من التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف عام 2020 بعد أن كانت مصر بعيدة عن أى تصنيف عالمى أو دولى ، نظرا لأن البطولة أحد بطولات العالم المؤهلة للاوليمبياد .









أضاف آمين أن الخطة العلمية الممنهجة التى يسير عليها الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة ، وضعت الجمباز ضمن الألعاب التى سوف تحصد ميداليات فى الدورات المختلفة التى تشارك فيها مصر فى الفترات المقبلة ، مشيرا إلى أن المشاركة فى البطولات الدولية والعالمية بصفة مستمرة رفع من المستوى الفنى والبدني والمهارى للاعبين المصريين على الأجهزة المختلفة ، فضلا عن الثقة الكبيرة التى يتحلى بها اللاعبون من كثرة الاحتكاكات الدولية بأبطال العالم ، ويرجع ذلك إلى الطفرة الهائلة فى التعاون بين مجلس إدارة الاتحاد والأندية أعضاء الجمعية العمومية ، ويدل على ذلك النموذج القوى بين الاتحاد ونادى هليوبوليس لإنجاح البطولة الدولية للاندية التى يستضيفها النادى على ملاعبه بفرع الشروق والتى تقام خلال الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 دولة بالإضافة إلى 14 ناديا يمثلون الجمباز المصرى .



