"صباح" يصل القاهرة لقيادة مباراة الزمالك والاتحاد

يصل إلى القاهرة عصر اليوم طاقم التحكيم العراقى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية والمقرر إقامتها بملعب بتروسبورت بعدما تأجل وصولهم لليوم بدلا من الأمس.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم أعلنت عن تعيين طاقم تحكيم عراقى لإدارة مباراة العودة بين الزمالك والاتحاد السكندرى، بقيادة علي صباح حكم ساحة، ويعاونه أمير داود مساعد أول ، وحيدر عبد المحسن مساعد ثانى ، وحكم رابع يوسف سعيد حسن ، ويراقب اللقاء السعودى يحيى القرنى الذي وصل للقاهرة بالأمس.