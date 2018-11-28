يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم الاربعاء 28-11-2018 رابط اون لاين مباراة باريس وليفربول بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم العربية والأوربية خلال الفترة الحالية الى كافة الدوريات والمسابقات والتي يستمتع بها الجميع خلال الدوريات العربية والأوروبية، وفي نفس السياق تتابع عن كثب أيضا كافة الجماهير المصرية الى انطلاق منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتى تجمع بين فريقين كبار يضم عدد كبير من النجوم على مستوى المستطيل الأخضر مثل نجم ليفربول محمد صلاح وأيضا فيرمينو وعلى الجانب الآخر نيمار امبابى وغيرهم من كبار النجوم

مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمتابعة كافة المنافسات والدورية المصرية والعربية وأيضا الأوروبية من خلال النشرة الرياضية والتى نستعرض من خلالها أهم اللقاءات، حيث ينتظر كافة العشاق الى المباراة المرتقبة الليلة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا حيث يتلقى الجميع اليوم الى ملعب حديقة الأمراء فى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة اللقاء

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم الاربعاء 28-11-2018 رابط اون لاين مباراة باريس وليفربول بث مباشر

حيث ينزل فريق ليفربول ضيفا” ثقيلا” على فريق باريس سان جيرمان الليلة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش لمتابعة البث الحى والمباشر .