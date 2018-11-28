"عبد الغني" يعود لدفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يعود محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت.





تأتي عودة عبد الغني للعب بجوار محمود علاء في خط الدفاع، في ظل إصابة محمود حمدي الونش بمزق في العضلة الضامة، بخلاف غياب محمد عبد السلام لعدم قيده بقائمة الفريق في البطولة العربية.





وكان عبد الغني غاب عن مباراتي الفريق الأبيض في الدوري أمام الداخلية والجونة بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الانتاج الحربي وإيقافه ثلاث مباريات محلية.



