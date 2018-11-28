حافلة الترجي تتزين بشعار كأس إفريقيا

إثر الفوز بكأس رابطة الأبطال الإفريقية لموسم 2018-2019، غير الترجي الرياضي التونسي شعار الحافلة الخاصة للفريق الأول لكرة القدم، لتتحول من حافلة تحمل صورة وشعار لقب بطولة الموسم الفارط التي نالها الترجي، إلى شعار وصورة للقب القاري الإفريقي.









وتميزت حافلة النادي أيضا، بالرقم 100 الذي طبع عليها، كدلالة على مرور مائة عام من تأسيس 'شيخ الأندية التونسية'، الذي سيحتفل بداية العام الجديد بمائويته.









ويذكر أن الدوري التونسي يعرف مباراة قمة بين كل من الترجي و النجم الساحلي، يحتضنها الملعب الأولمبي برادس ظهر اليوم، في إطار الجولة التاسعة من ذهاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



