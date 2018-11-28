لايف.. hd مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر اليوم الأربعاء 28-11-2018 بث مباشر





يفتح استاد الأمير 5 جويلية 1962 أبوابه لاستضافة قمة عربية من العيار الثقيل بين النصر السعودي ومولودية الجزائر يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19.

لايف.. hd مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر اليوم الأربعاء 28-11-2018 بث مباشر





يدخل العالمي هذا اللقاء بعد خسارته مباراة ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، التي أقيمت على ملعبه يوم 6 من الشهر الجاري بنتيجة (0:1)، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز بهدفين دون تلقى أي أهداف ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 من البطولة.

لايف.. hd مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر اليوم الأربعاء 28-11-2018 بث مباشر





على الجانب الآخر فريق مولودية الجزائر سيخوض هذه المواجهة بكل قوة وسيسعى لتأمين نتيجة الذهاب، لن يحتاج الفريق سوا التعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة على النصر ليلحق بالفرق المتأهلة للدور المقبل.





سيفتقد النصر لخدمات حارسه براد جونز بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الكلاسيكو ضد أهلي، والتي ستتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي بداعي الإيقاف أو الإصابة.





لايف.. hd مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر اليوم الأربعاء 28-11-2018 بث مباشر





سيدفع كارينيو بوليد عبد الله بدلًا من جونز المصاب، وسيدفع بعمر هوساوي وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود محمد السهلاوي هجوم الفريق لعدم قيد عبد الرزاق حمد الله في القائمة المشاركة في البطولة العربية.









التشكيل | 4-2-3-1





وليد عبد الله

عوض خميس - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام

عبد العزيز الجبرين - بيتروس

أحمد موسى - يحيى الشهري - نور الدين أمرابط

محمد السهلاوي





الغيابات والتشكيل المتوقع لمولودية الجزائر





سيفتقد مولودية الجزائر في هذا اللقاء مدافعه إسلام عروس بسبب الإيقاف، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب عادل عمروش لخوض هذه المباراة.

لايف.. hd مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر اليوم الأربعاء 28-11-2018 بث مباشر





سيبدأ المدرب الجزائري بنفس الطريقة الذي اعتاد عليها في المباريات السابقة، وسيدفع بأيوب عزي في مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب عروس، وسيعتمد على الثلاثي منصور وحدوش وبورديم، بالإضافة إلى هشام نقاش لقيادة خط الهجوم.

لايف.. hd مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر اليوم الأربعاء 28-11-2018 بث مباشر





التشكيل | 4-2-3-1





فريد شعال

عبد الرحمن حشود - زيدان مباراكو - - براهيم بوديبودا - أيوب عزي - إسلام عروس

أليو دينج - سفيان بن دبكة

منصور بن عثمان - زكريا حدوش - عبد الرحمن بورديم

هشام نقاش





لايف.. hd مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر اليوم الأربعاء 28-11-2018 بث مباشر







