نفاد تذاكر مباراة الإسماعيلي وماسيجير نيجوزي

أعلن مسئولو فريق ماسيجير نيجوزي البوروندي نفاد كل التذاكر التى تم طرحها لمباراتهم أمام الإسماعيلي والمقرر انطلاقها بعد قليل فى جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة.





تقام المباراة على ملعب اوروكوندو الذى يسع نحو 15 آلف مشجع بعد اجراء عمليات التجديد والتطوير له مؤخرا.



