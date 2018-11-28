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نفاد تذاكر مباراة الإسماعيلي وماسيجير نيجوزي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:02 م
نفاد تذاكر مباراة الإسماعيلي وماسيجير نيجوزي
الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
أعلن مسئولو فريق ماسيجير نيجوزي البوروندي نفاد كل التذاكر التى تم طرحها لمباراتهم أمام الإسماعيلي والمقرر انطلاقها بعد قليل فى جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة.

تقام المباراة على ملعب اوروكوندو الذى يسع نحو 15 آلف مشجع بعد اجراء عمليات التجديد والتطوير له مؤخرا.

ويتطلع الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق فى مواجهة الإياب المقرر لها مطلع سبتمبر المقبل.
المزيد عن: ماسيجير نيجوزى دوري ابطال افريقيا الدوري المصري الاسماعيلي
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