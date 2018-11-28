يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم الاربعاء 28-11-2018 رابط اون لاين مباراة Liverpool بث مباشر

يخوض النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى اختباراً جديداً أمام الأندية الفرنسية عندما يواجه باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء الاربعاء بملعب "حديقة الأمراء"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.





ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف ناديا ليفربول ونابولي الايطالي بفارق نقطة واحدة.





محمد صلاح سبق وأن واجه الاندية الفرنسية فى إختبارات عدة يسلط التقرير التالى الضوء على عليها..





التقى محمد صلاح مع ليون ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة الدورى الاوروبى "اليوروباليج" موسم 2016 – 2017 عندما كان لاعباً فى صفوف روما الايطالي.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم الاربعاء 28-11-2018 رابط اون لاين مباراة Liverpool بث مباشر











وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدفاً وحيداً فى فوز ليون على روما بنتيجة 4 – 2 فى مباراة الذهاب التى جمعتهما فى فرنسا، بينما فاز روما فى مباراة الاياب التى أقيمت بملعب "الاولمبيكو" بنتيجة 2 – 1، وهى النتيجة التى لم تكن كافية لصعود فريق العاصمة الايطالية إلى الدور التالي.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم الاربعاء 28-11-2018 رابط اون لاين مباراة Liverpool بث مباشر



وشارك محمد صلاح فى مباراتى الذهاب والاياب أمام ليون الفرنسى لمدة 90 دقيقة سجل خلالها هدفاً وحيداً فيما لم يتمكن من صناعة أهداف.





يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم الاربعاء 28-11-2018 رابط اون لاين مباراة Liverpool بث مباشر

جدير بالذكر أن محمد صلاح شارك في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان التي أقيمت بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3 – 2، ولم يتمكن "الفرعون المصري" من التسجيل.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس اليوم الاربعاء 28-11-2018 رابط اون لاين مباراة Liverpool بث مباشر

