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برشلونة يتجسس على نجم ليون

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:14 م
برشلونة يتجسس على نجم ليون
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الفجر الرياضي
 
أرسل نادي برشلونة الإسباني، كشافة الفريق لمتابعة تانجوي ندومبيلي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي خلال مواجهة مانشستر سيتي يوم أمس في دوري الأبطال.

ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن برشلونة أرسنال رامون بلانز لمتابعة تانجوي ندومبيلي مع ليون يوم أمس أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

واشار الموقع، إلى أن برشلونة يسعي للتعاقد مع اللاعب الذي يقدم مستويات جيدة مع الفريق ، سجل هدفين وصنع أربعة آخرين خلال 13 مباراة مع ليون.

ويرتبط تانجوي ندومبيلي بعقد مع فريقه ليون حتي عام 2023، ولن يتنازل ليون عن بيعه إلا بعد دفع 60 مليون يورو.

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