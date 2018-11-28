إطلاق أول كارت موحد للمواصلات في مصر .. تعرف على التفاصيل





تعاقدت شركة مواصلات مصر المتخصصة فى مجال النقل العام الحضرى المستدام، مع شركة جوجل العالمية لنقل تحركات شبكة مركباتها "الأتوبيس الكبير والمينى باص" عبر تطبيق Google Maps الموجود على كل الهواتف الذكية العاملة بنظام الاندرويد وIOS وبذلك تعتبر القاهرة أول مدينة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل أونلاين على جوجل، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ قطاع النقل العام المصرى وللمرة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط.





جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بهما كل من المهندس هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية لجناح الشركة خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة، حيث اطلع على الخدمة الجديدة والتى تقدم للمرة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط.





كما أطلقت الشركة فى جناحها كارت المواصلات الذكى "مواصلاتى" والذى يعتبر أول كارت متكامل يربط لاحقا بين وسائل النقل العام الحضرى المستدام لمواصلات مصر مع شبكة مترو الانفاق، بالإضافة إلى تدشين أول خريطة متكاملة بين خطوط المواصلات العامة وشبكة مترو الأنفاق بالتعاون بين الوزارات المختلفة، وهم: وزارة النقل من خلال هيئة الأنفاق وجهاز المترو ووزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية ووزارات البيئة والاتصالات والمالية ومحافظة القاهرة.





ومن جانبه أشاد المهندس هشام عرفات، وزير النقل بإطلاق الخدمة الجديدة والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تخفيف العبء عن المواطنين من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى منظومة النقل.





وتعقيبا على هذه الزيارة، قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، إن الخدمة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العام الحضرى المقدمة للمواطنين، حيث تعد القاهرة أول مدينة فى أفريقيا والشرق الأوسط تستخدم خرائط جوجل لمعرفة توقيتات وصول الأوتوبيسات لحظيا.





وأضاف: "عند استخدام تطبيق خرائط جوجل فى مصر سيجد الراكب أيقونة نقل عام على التطبيق، وبدءًا من اليوم ومع مواصلات مصر ستنقل حركة سير مركبات مواصلات مصر بداية من نقطة انطلاقها حتى نقطة وصولها وفقا لخط السير المُعد مسبقا، وسينقل التطبيق الموعد المحدد لوصول الأوتوبيس أو المينى باص والذى سيعمل على توفير الوقت ومجهود الانتظار فى الشوارع لوسيلة المواصلات، علاوة على الاقتراحات أيضا الذى يقدمها التطبيق فى حالة وجود أكثر من اختيار للوصول للمكان المرغوب كصورة من صور التخطيط للوصول إلى المكان المستهدف بعد أن بدأت جوجل فى دعم هذه الخدمة لخدمة ملايين المستخدمين فى القاهرة الكبرى".



