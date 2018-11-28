7 دول تشارك ببطولة شرم الشيخ الدولية المفتوحة للريشة الطائرة

أعلن مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، قائمة الدول المشاركة في بطولة شرم الشيخ الدولية المفتوحة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر المقبل.