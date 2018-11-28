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7 دول تشارك ببطولة شرم الشيخ الدولية المفتوحة للريشة الطائرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:08 م
7 دول تشارك ببطولة شرم الشيخ الدولية المفتوحة للريشة الطائرة
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الفجر الرياضي
 
أعلن مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، قائمة الدول المشاركة في بطولة شرم الشيخ الدولية المفتوحة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر المقبل.

وتضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة 7 دول هي "أوكرانيا - بولندا - بيلاروسيا - بلغاريا - مولدوفا - رومانيا - إضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بقائمة مكونة من 8 لاعبين وهم "أحمد صلاح - عبد الرحمن عبد الحكيم - جون وديع - محمود منتصر - هادية حسني - جنا أشرف - هنا زاهر - سالمين عصام".

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