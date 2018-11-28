"الطائرة" يناقش توقيع بروتوكولات مع بعض الدول لتأهيل المنتخب لمونديال العالم 2019

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة العديد من الموضوعات الهامة أبرزها المذكرة المقدمة من المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد بخصوص توقيع بروتوكولات مع بعض الدول الأجنبية من أجل إقامة معسكرات ولقاءات ودية لفرق المنتخب الوطني للناشئات استعدادا لبطولة العالم التي تنظمها مصر 2019.