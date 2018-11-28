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"الطائرة" يناقش توقيع بروتوكولات مع بعض الدول لتأهيل المنتخب لمونديال العالم 2019

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:02 م
الطائرة يناقش توقيع بروتوكولات مع بعض الدول لتأهيل المنتخب لمونديال العالم 2019
خالد ناصف سليم
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يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم جلسته رقم 25 يوم السبت الموافق 1 ديسمبر المقبل بمقر الاتحاد.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة العديد من الموضوعات الهامة أبرزها المذكرة المقدمة من المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد بخصوص توقيع بروتوكولات مع بعض الدول الأجنبية من أجل إقامة معسكرات ولقاءات ودية لفرق المنتخب الوطني للناشئات استعدادا لبطولة العالم التي تنظمها مصر 2019.

وعرض المذكرة المقدمة من أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد بخصوص استعدادات الاتحاد لتنظيم البطولة العربية للأندية خلال شهر يناير المقبل.

وعرض الخطاب الوارد من النادي الأهلي بخصوص رغبته في تنظيم البطولة الإفريقية للأندية للرجال علي ملعبه.

إلى جانب مناقشة وعرض العديد من الموضوعات الأخرى ومايستجد من أعمال.

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